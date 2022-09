Reina Isabel II sigue dividiendo Escocia: Rangers y Celtic lo demostraron en Champions

La muerte de la Reina Isabel II sacudió todas las esferas de la sociedad británica. El deporte no fue la excepción y el fútbol fue una de las indisciplinas que más se involucró en la coyuntura. Esto quedó demostrado al ver que hinchas de Rangers homenajearon a la Reina Isabel II en un partido de Champions League 2021-22, mientras que los del Celtic la insultaron.

Vea también: Locura en el Rangers-Napoli: tres penaltis y un expulsado en menos de 15 minutos

Hinchas del Rangers homenajearon a la Reina Isabel II:

El 14 de septiembre de 2022, Rangers enfrentó al Napoli en la Fecha 2 de la fase de grupos de la Champions. En los actos protocolarios del partido, la hincada de los ‘Geers’ homenajeó a Isabel II con un impresionante ‘tifo’. Con su silueta y la bandera del Reino Unido, ellos demostraron su tristeza por el fallecimiento de la Reina. Cabe señalar que el partido, que contó con Alfredo Morelos desde el pitazo inicial, terminó 0-3 a favor del Napoli.

Impresionante homenaje de la gente de Rangers para la reina Isabel II en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Mirá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/2DpQCur0U8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2022

Hinchas del Celtic insultaron a la Reina Isabel II:

El mismo día, Celtic jugó contra el Shakhtar Donetsk también por la Champions League. A diferencia de los hinchas del Rangers, los seguidores del Celtic no homenajearon a la Reina Isabel II. Por el contrario, entre sus seguidores resaltó una pancarta que recitaba “fuck the crown”. El mensaje demostró que entre los ‘Celts’ no hay cariño por Isabel II.

🇮🇪"Fuck the crown"



La bandera que colgó la hinchada del Celtic y que esta ahora en el partido por #ChampionsLeague contra el Shakhtar, en referencia a la muerte de la reina Isabel II. pic.twitter.com/WOSxx8f1py — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) September 14, 2022

¿Por qué los hinchas de Rangers homenajearon a la Isabel II y los de Celtic no?

Históricamente, Rangers ha sido un club con inclinaciones y figuras visibles pertenecientes a la religión protestante. Debido a esto, sus hinchas suelen identificarse con el Reino Unido y, por ende, a favor de la monarquía.

En el Celtic pasa todo lo contario, ya que siempre fue afín a la religión católica y por eso sus seguidores no apoyan a la monarquía. Esto solo explica brevemente la histórica rivalidad que hay entre los dos equipos escoceses, la cual trasciende más allá de lo que ocurre dentro de un campo.,

>>Más novedades del fútbol internacional en ComuTricolor<<