Comesaña mandó un indirectazo a Eduardo Luis por ser “amigo” de Juan Cruz Real

Este lunes se hizo oficial el retorno de uno de los personajes históricos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Julio Comesaña asumió como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla, un hecho que no es nuevo y que ya es la décima vez que se repite.

Uno de los hechos más curiosos de esta incorporación, es que en el mismo comunicado en el que el cuadro rojiblanco comunicó la destitución del entrenador argentino Juan Cruz Real también se informó sobre la llegada del uruguayo al banquillo del ‘Tiburón’. Incluso, el ex-América de Cali habló en algunos medios este lunes y señaló que su salida fue algo inesperado.

Más allá de los memes y las bromas que se han hecho por un nuevo retorno de Comesaña al equipo barranquillero, también han sido muchas las reacciones que esto ha generado, sobre todo desde los medios. El relator de Win Sports Eduardo Luis López, señaló que para él, el retorno del charrúa al Junior “es un retroceso”.

El también presentador, manifestó que el argentino era un estratega que podría llevar al equipo atlanticense a ser protagonista en el panorama internacional, pero que desde la dirigencia han tomado decisiones para que el club se limite al plano local.

Durante la rueda de prensa en la que fue presentado, a Comesaña le pidieron su opinión sobre las palabras de Eduardo Luis y dejó clara su posición. El estratega manifestó que es una opinión como lo puede ser cualquier otra y que la respeta.

Es una opinión más, puede que tenga razón. Yo no sé, no escuché los argumentos para decir eso, si hubiera escuchado los argumentos tendría un poquito una idea más clara, de pronto me convencen y digo ‘sí, tiene razón’, y yo voy donde la dirigencia del Junior y les digo: ‘ahí han argumentado y tienen razón de que yo no debo estar acá', y me voy para mi casa, no hay problema.

Mientras tanto, es una opinión que respeto y está bien.

— Julio Comesaña