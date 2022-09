Jugador de Boca se ‘trepó’ en una fotógrafa para festejar gol contra River

El ‘Superclásico Argentino’ dio mucho de qué hablar, pues, además del resultado, hubo varios episodios virales. Uno de los más nombrado no tuvo que ver, específicamente, con los jugadores, sino con alguien externo al juego. Resulta que Darío Benedetto chocó a una fotógrafa cuando festejaba su gol en Boca Juniors vs. River Plate. El momento fue tan particular que ella habló con la prensa argentina después del partido.

En la tarde del 11 de septiembre de 2022, Boca Juniors enfrentó a River Plate en la Fecha 18 de la Liga Profesional Argentina 2022. El ‘Xeneize’ ganó gracias a un gol de Benedetto, quien anotó de cabeza y después enloqueció a La Bombonera con su festejo.

Justamente en medio de su celebración, Benedetto atropelló a una fotógrafa que estaba cerca del arco. El llamativo momento no pasó desapercibido y provocó varios comentarios entre los hinchas de Boca. Tras el choque con ella, el delantero argentino se trepo en una de las mallas del estadio y grito a rabiar su gol.

¡GOL DE BOCA! A los 20' ST, Pipa Benedetto marca el 1-0 ante River en la #LigaProfesional.



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/LjE1bTv7m6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2022

¿Qué dijo la fotógrafa sobre el festejo de Benedetto?

Luego del partido, la fotógrafo que Benedetto se llevó por delante habló para los micrófonos del canal ESPN Argentina. ella empezó por explicarlo que pasó y dejó claro que la situación no fue grave.

Saltó el banner, se apoyó en mi hombro y me llevó por delante con la pierna. Me tiró...’Pol’ saltó también y tiró la cámara de mi compañero. Son esos esos momentos en lo que no te importa nada.

Para concluir, la fotógrafa aseguró que o terminó adolorida y, por el contrario, está feliz del triunfo de Boca:

No, igual mañana te cuento. Hoy no, hoy estoy feliz disfrutando del triunfo y de que Boca pudo ganar el ‘Superclásico’.

#ESPNFútbol1 | #ESPNenStarPlus



¡SE HIZO VIRAL! @agustinbelachur charló con la fotógrafa que se llevó por delante Benedetto en el festejo del gol en el Superclásico.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/2Zb1oNdGMa pic.twitter.com/0IslEl7phg — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 12, 2022

