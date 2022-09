‘Teo’ es el “mejor jugador colombiano de la historia” según jugador del Cali

Este domingo, el Deportivo Cali recibe al Atlético Bucaramanga por un encuentro de la jornada 11 de la Liga BetPlay 2022-II. El ‘Azucarero’ llega a este duelo tras una larga racha negativa, la cual lo sitúa en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas cuatro puntos, producto de un igual número de empates y cinco derrotas.

La institución de la capital del Valle del Cauca atraviesa una crisis tanto deportiva como dirigencial, de la cual están intentando salir desde el primer semestre del 2022. Por eso, los dirigidos por Mayer Candelo esperan que esta fecha sea la del retorno a la senda del triunfo y varios jugadores ya han declarado sobre este compromiso.

Uno de ellos ha sido el guardameta Humberto Acevedo, quien este viernes habló en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y describió lo que está viviendo junto a sus compañeros. Para el arquero samario el momento es difícil de explicar, ya que considera que el equipo trabaja bien y que tiene elementos con los cuales debería estar en una mejor posición en la clasificación.

Incluso, Acevedo no dudó en afirmar que dentro de la plantilla cuentan con “el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano”, para referirse al atacante Teófilo Gutiérrez, quien ha estado en el centro de la polémica al rededor de un supuesto enfrentamiento con su entrenador.

Nosotros nos pellizcamos porque la gente piensa a veces que no nos duele la situación que estamos viviendo y más los que hemos nacido en este club porque siempre nos acostumbramos a ganar. Nosotros no somos perdedores y menos los canteranos, menos los grandes, porque todos los grandes que están aquí son ganadores: han ganado Libertadores, Sudamericana, han ganado títulos, son de los más ganadores en la historia del fútbol colombiano.

Tenemos, para mí, que es el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, que es ‘Teo’. Tenemos jugador que han jugado en Europa (...) pero no creo que no nos pellizquemos, sí nos pellizcamos porque nos duele la situación del equipo, nos duele lo que estamos viviendo y cada partido que salimos a la cancha queremos ganarlo.

No se nos da. A veces se pierde el resultado por pequeños errores, desatenciones, como le quieran llamar, pero no estamos sumando y a otros cometen errores y no les hacen los goles. Nosotros estamos en un momento en que se comente un error y termina en gol.

— Humberto Acevedo