Junior respalda a Juan Cruz Real mientras ‘calienta’ un extécnico de la Selección

Las últimas del @JuniorClubSA !!!

Los directivos no han pensado hasta hoy, en terminar el contrato a Juan Cruz Real.

Julio Comesaña no es la 1ª opción, está descartado.

Arturo Reyes, que dirige @BarranquillaFC es el No. 1 en la carpeta para dirigir al tiburón.

Don Fuad, decide ! pic.twitter.com/11gEehNoFI