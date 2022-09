“Que deje de ser un exjugador”, Carlos Antonio y su nueva ‘esperanza’ en James

Tras el cierre del mercado de fichajes en las grandes ligas de Europa, parecía que el deseo de James Rodríguez por regresar al fútbol del ‘Viejo Continente’ tenía que aplazarse. Su público ofrecimiento al Valencia no tuvo asidero y ninguna opción concreta tocó a su puerta.

Sin embargo, este miércoles apareció una luz y al parecer su futuro estaría en un grande de Europa, aunque de una liga de menor orden. Según informó este miércoles el periodista turco Ertan Süzgün a través de su cuenta de Twitter, el centrocampista colombiano estaría muy cerca de unirse al Galatasaray de la primera división de Turquía.

💥 Galatasaray, James Rodriguez ile her konuda anlaşma sağladı. Al Rayyan ile görüşmeler devam ediyor. Katar temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Kolombiyalı oyuncu kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. pic.twitter.com/JSMeOoAliq

Sobre este tema, el periodista Carlos Antonio Vélez habló en horas de la mañana en su espacio ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena. El comentarista, asiduo crítico del ‘10′, dio su opinión

Y ya varias veces intentó irse a Turquía y al final terminaron cerrándole la puerta porque el tema de James es un tema delicado, es una lesión permanente , es fácil de demostrar. Él lo niega y tiene que hacerlo porque si no lo hace entonces va a queda ya definitivamente confinado, él tiene que decir ‘no, yo no estoy lesionado’, pero él tiene un problema que no ha podido superar.

Tras señalar las complicaciones físicas que presenta el centrocampista cucuteño, el analista reveló algunos detalles sobre el salario de James en el Al-Rayyan, una suma que difícilmente otro equipo le podría pagar.

En segundo lugar, es el alto costo, en estos días una fuente confiable me dijo que eran 11 millones de euros brutos, lo que significa entre cinco y seis millones netos después de impuestos. Eso no lo paga cualquiera, mejor dicho, eso no se lo van a pagar.

¿Qué hace un equipo que tenga un buen departamento de análisis y de scouting? Pues simplemente recoger cuántos partidos jugó, cuál ha sido el costo-beneficio, su rendimiento y toma una decisión.

Y cualquiera hoy duda, lógico. ¿Cuáles son las dudas? Primero, física, segundo médica. Física porque la verdad es un jugador que físicamente no te da una respuesta por falta de continuidad, porque no se entrena bien o simplemente porque está lesionado y no entrena, que eso es absolutamente normal y lógico.

El tema clínico, que ya es un análisis más profundo. Ver si la pubalgia la superó o no, ver si hay problemas de otra índole.

— Carlos Antonio Vélez