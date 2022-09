“Hacen cada estupidez”, Vélez le dio ‘cantaleta’ al hijo del gerente de Dimayor

Debido a una publicación en sus redes sociales, el hijo del directivo de la División Mayor del Fútbol Colombino dio de qué hablar y recibió bastantes críticas. Como se dijo tanto al respecto, hubo unas palabras de Carlos Antonio Vélez sobre el polémico video del hijo del gerente de Dimayor. Estas fueron un regaño, pero también una serie de ‘palazos’ al presidente de la organización.

Después del clásico bogotano, Nicolás Pérez, hijo de Ricardo ‘El Gato’ Pérez, gerente de Dimayor, compartió un video en Tik Tok. Él, quien es hincha de ‘Millos’, mostró cómo vivió desde el estadio el partido.

Nicolás entró en compañía de su padre a diferentes zonas del estadio. Lo llamativo fue que aprovechó para mandarle un ‘sablazo’ a la hinchada del ‘Cardenal’.

En la mañana del 6 de septiembre de 2022, Carlos Antonio Vélez utilizó su espacio ‘Palabras Mayores’ en la emisora Antena 2 para dedicarle unas palabras a Nicolás Pérez. El reconocido comentarista empezó por asegurar que el polémico video le pareció desagradable.

Vélez aprovechó la ocasión para despacharse contra el nombramiento del ‘Gato’ Pérez como gerente de Dimayor. De hecho, aseguró que Fernando Jaramillo, el presidente de Dimayor, le dio el cargo para hacerle un favor a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios.

No estoy hablando de la persona, porque sé que es un hombre bueno y un señor. Estamos hablando de su comportamiento profesional, que ese sí admite todo tipo de evaluaciones.

El experimentado periodista volvió a referirse a Nicolás, esta vez para recordarle que el ser hijo del gerente de Dimayor conlleva ciertas responsabilidades.

Si a mí hoy me tocara escoger un equipo para ser hinchas, sería hincha de Millonarios.

Para concluir, Carlos Antonio Vélez señaló que lo hecho por Nicolás Pérez solo es un ‘papayazo’ para algunos integrantes de Dimayor que quieren sacar de la gerencia al ‘Gato’ Pérez.

Hay que tener un poquito de tino, sobre todo en la época en la que el fuego está atizado. Hay que estar pendiente y no echarle más leña a ese fuego atizado.

No se hizo bien (el nombramiento de Pérez). Ahora, este muchacho les da ese ‘papayazo’ a los que, desde hace rato, están buscando la cabeza de Jaramillo para armar otro lío.

Se paseó como todos con su cámara, haciendo su Tik Tok y esas cosas que hacen ahora. Ya le perdieron el miedo al ridículo. Ahora, a través de esas aplicaciones, hacen cada estupidez, y, sin embargo, les parece maravilloso.

El muchacho aprovecha eso y se pasea por todo el estadio. Dice unas cosas que, en beneficio de Millonarios, son muy buenas. Lo puede hacer, por qué no. Es libre y él no es el empleado.

Pero en contra de una ‘escudería’ de la que su padre hace parte a través de una posición remunerada. Me parece una tontería, no tiene sentido. Pero suele suceder cuando no se nombra a la persona correcta.

— Carlos Antonio Vélez