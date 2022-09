“Pagarles para jugar”, Andrés Gómez reveló la cruda realidad del camino al FPC

Como la está ‘rompiendo toda’ en la Liga BetPlay 2-2022, el chocoano ha captado la atención de los medios. Por eso, algunos detalles de su vida personal y deportiva salieron a la luz. De hecho, Carlos Andrés Gómez, el jugador de Millonarios, contó detalles de su lucha para llegar a ser un futbolista profesional. Estos demostraron que el camino al FPC no es fácil y, además, presenta obstáculos bastante indignantes.

En la tarde del 5 de septiembre de 2022, Gómez dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio y le preguntaron cómo fue su infancia. “Me ha tocado duro”, así respondió el joven extremo chocoano.

Fue dura, nunca me rendí. Desde chiquitico mi papá me metió en esto del fútbol. La verdad, me ha tocado duro.

Gómez continuó señalando que, desde muy pequeño, salió de su casa con el objetivo de ser futbolista profesional.

Desde los 11 años salí para Cali. Me recibió la escuela del profesor Bernardo Redín. Yo llegué ahí y tenía como 11 o 12 años y me tocaba jugar con unos Sub-20.

El momento más interesante de la entrevista llegó cuando Andrés Gómez reveló que la escuela de Bernardo Redín le permitió cumplir su sueño, ya que los otros equipos le pedían dinero para dejarlo jugar.

Los otros equipos no estaban interesados. Tenían que darme ‘casahogar’ y todas esas cosas. Entonces, como yo no tenía el dinero para pagarles para jugar, los equipos colocaban peros y no me daban la oportunidad.

El único equipo que me la dio fue Bernardo Redín y siempre se lo voy a agradecer.

— Carlos Andrés Gómez