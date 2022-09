“Hace partidos perfectos”, a Valenciano ‘se le fue la mano’ elogiando a Millonarios

Además de ser el líder de la Liga BetPlay 2-2022, el ‘Embajador’ está en las semifinales de Copa BetPlay 2022. Debido a esto, es indudable que es uno de los mejores equipos de la actualidad y por eso algunos referentes del FPC lo elogian. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, pues Iván René Valenciano dijo que Millonarios hace partidos perfectos. La afirmación llegó en medio de una charla con otro exjugador, Julián Téllez.

En la tarde del 6 de septiembre de 2022, durante la transmisión del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, Julián Téllez expresó su gusto por el juego de Millonarios. El exjugador, quien estaba conduciendo el programa, aseguró que volvería a ver el partido del ‘Embajador’ contra Santa Fe.

A mí me gusta mucho lo que hizo Millonarios. Es que Millonarios juega... Si usted me dice que vuelva a ver uno de los partidos, yo miro el de Millonarios.

Las palabras de Téllez provocaron una reacción de Iván René Valenciano. Sin ‘pelos en la lengua’, el ‘Bombardero’ aseguró que ‘Millos’ hace partidos perfectos.

Desde que Millonarios, bajo la conducción de Alberto Gamero, consolidó su estilo y empezó a cabalgar en las fases de ‘todos contra todos’, muchos suelen verlo como el principal candidato al título de la Liga BetPlay. Sin embargo, el ‘Embajador’ ha quedado con ganas de gritar en campeón en repetidas ocasiones. Por eso, varios aseguran que de nada sirve jugar bien si no se es campeón.

Ese pensamiento ya provocó unas contundentes declaraciones de Gamero. El DT samario pidió paciencia y aseguró que en noviembre, cuando finalice la Liga, se sabrá si su continuidad depende, o no, de ser campeón.

Lo único que les pido a ustedes y a la afición es que me esperen hasta noviembre. Si no soy campeón y tengo que irme, me voy.

Pero es que todo el año están con la misma pregunta que, Dios mío, no sé ni qué contestar

— Alberto Gamero