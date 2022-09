Fabra metió sutil y efectiva asistencia en el golazo de Boca contra Colón

Túnel de Frank Fabra en Boca Juniors vs. Newell's Old Boys por Fecha 23 de Liga Profesional Argentina 2021. (Archivo Getty Images)

Como Sebastián Villa, quien suele robarse toda la atención, no está disponible para el ‘Xeneize’, ya que se lesionó, el lateral zurdo tenía todos los ojos de Colombia puestos en él. Precisamente por eso, la asistencia de Frank Fabra en Colón vs. Boca Juniors, por Fecha 17 de Liga Profesional Argentina 2022, dio de qué hablar. A diferencia de la mayoría de sus asistencias, esta no fue un centro ni un ‘pase de la muerte’.

Llegando al minuto 12 del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Frank Fabra pasó al ataque por la izquierda y le propuso una pared Norberto Briasco. Frank corrió al espacio para recibir el pase de vuelta, pero Briasco no se lo dio. Con un buen movimiento, el delantero argentino se perfiló para rematar y ‘la mandó a guardar’.

¡GOLAZO DE BRIASCO! En la primera clara del Xeneize, el delantero marcó el 1-0 contra Colón en la #LigaProfesional.



¿Qué le pasó a Sebastián Villa?

Tras un sufrir un problema en el menisco de su rodilla, Sebastián Villa pasó por el quirófano recientemente. El colombiano, quien es, sin duda alguna, el jugador más desequilibrante de Boca Juniors, tardará casi dos meses en terminar su recuperación.

