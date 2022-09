Alfredo Arias se ‘emberracó’ con Wilmar Roldán y hasta se fue expulsado

Millonarios e Independiente Santa Fe empezaron a sacar chispas en el Clásico Capitalino. Ambos técnicos, tanto Alberto Gamero como Alfredo Arias, empezaban a vivir el duelo con muchísima intensidad. Hasta uno de ellos, apenas a los 18 minutos del cotejo, se fue expulsado del campo.

Se trata de Alfredo Arias, quien tuvo un ‘encontronazo’ con Wilmar Roldán. Previamente, se había evidenciado una presunta conducta antideportiva, cuando Arias no le quiso ceder la pelota a un ‘Embajador’. El antioqueño, ni corto ni perezoso, optó por sacarlo de la cancha.

¿Por qué lo expulsó?

El estratega no entendió nunca qué fue lo que había ocurrido. Se presumía que el técnico no podía intervenir luego de tocar el esférico; sin embargo, todo pinta que se le resbaló el balón y no tuvo la intención de alejarla de su rival.

Roldán vio lo contrario, por lo que fue drásticamente echado del campo. Santa Fe se quedó sin su técnico e inmediatamente llegó el triunfo parcial para Millonarios, por obra y gracia de Carlos Andrés Gómez.

⚽➕¡Con mucha intensidad vive el clásico Alfredo Arias y se va expulsado!🦁❌🟥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/BBHe8YCWAU — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 4, 2022

La acción de Roldán desató fuertes críticas hacia él, a través de las redes sociales. A los hinchas de Santa Fe no les gustó absolutamente nada. Sin embargo, según ‘El VAR Central’, la determinación del colegiado fue la acertada.