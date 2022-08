“James no entrena con dedicación”, Pinto expuso las grandes falencias del ‘10′

Este miércoles ha sido un día demasiado en el mundo del fútbol y James Rodríguez es uno de los protagonistas. Luego de su entrevista con el periodista Edu Aguirre en el programa ‘El Chiringuito’ Inside y en una transmisión con el streamer español Ibai, las declaraciones del colombiano han causado furor en las redes sociales.

El principal tema que ha generado hasta polémica fue su ‘ofrecimiento’ para jugar en el Valencia CF de La Liga en España. Tras su conocido deseo por regresar al fútbol de Europa, el centrocampista colombiano, que hace parte del Al-Rayyan de Catar, dejó abierta la puerta para un posible traspaso al equipo ‘ché', mientras se viven las últimas horas del mercado de pases en el ‘Viejo Continente’.

Luego de todas las respuestas que dio el zurdo al periodista español, son muchas las reacciones que han surgido en el entorno del fútbol. Una de ellas ha sido la del entrenador Jorge Luis Pinto, quien fue uno de los invitados este miércoles al programa ‘El VBar’ de Caracol Radio.

Al ser preguntado por la situación actual del exjugador de clubes como el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton, el extécnico de la Selección Colombia entre 2007 y 2008 no dudó en decir que “le duele” y dio sus razones para explicar el momento que vive Rodríguez.

Me duele por lo que le está pasando a James, venirse de allá de donde yo sé que gana es una cantidad inmensa de sacrificio, pero si quiere competir tiene que empezar a entrenar porque él no entrena, él no entrena con dedicación, con amor y uno al fútbol tiene que quererlo siempre.

— Jorge Luis Pinto