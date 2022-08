Gamero se hartó y envió un ‘vainazo’ a quienes lo critican por no ganar títulos

Millonarios no cree en nadie y sigue marcando un buen nivel en el campeonato. Además de ser puntero, ya está a un paso de llegar a la final copera, tras vencer 0-2 en domicilio a Independiente Medellín. Todavía la presión está encima, puesto que Alberto Gamero aún no ha ganado títulos con el ‘Embajador’.

Esta ha sido la pregunta de siempre para Gamero, o por lo menos a eso le ha apuntado un sector de la prensa y los hinchas. Se avecina la mitad del segundo semestre, que definirá la hora de la verdad para el ciclo del ‘Sonero’.

Ante esto, aprovechó la pregunta de Nicolás Sierra, periodista deportivo, quien se refirió a la presión inminente por cosechar títulos. El equipo juga bien, pero aún existe el temor de que los fantasmas toquen la puerta. Para algunos, otra eliminación no aguantaría más el proyecto deportivo, aunque el nivel futbolístico está a pedir de boca.

A pesar de los elogios por el buen juego y la sequía de galardones, Alberto Gamero se hartó y no pudo más con esa presión, así que pidió un plazo para que los objetivos se cumplan.

“Lo único que les pido a ustedes y a la afición es que me esperen hasta noviembre. Si no soy campeón y tengo que irme, me voy.

Pero es que todo el año están con la misma pregunta que, Dios mío, no sé ni qué contestar”

— Alberto Gamero, entrenador de Millonarios