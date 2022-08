Director deportivo del Arkéa no respaldó a Nairo en la polémica del Tramadol

Las palabras del director deportivo del Arkea Samsic sobre la sanción a Nairo Quintana fueron bastante decepcionantes.

Vea también: Egan Bernal no pudo más y se retiró en la última etapa del Tour de Dinamarca

El 20 de agosto de 2022, el medio deportivo Velonews publicó una corta entrevista hecha a Sébastien Hinault, director deportivo del Arkéa. En esta le preguntaron por la polémica de Nairo, quien habría usado Tramadol durante el Tour de Francia. El directivo no quiso entrar en polémicas y dejó claro que no quiere emitir juicios antes de saber qué pasó exactamente.

Por ahora, no hay mucho más que decir porque todavía no hemos llegado al fondo del problema. Estamos esperando a que quede claro antes de emitir un juicio.

Después, a Hinault le preguntaron si sabe la procedencia del Tramadol encontrado en la sangre del boyacense y si este fue de uso personal, es decir, si Nairo optó por usarlo en lugar de seguir recomendaciones médicas. En esta ocasión, Sébastien tampoco se comprometió y señaló que no tiene “ni idea” de dónde salió el Tramadol.

Aunque las palabras de Sébastien Hinault parecen adecuadas, pues no emitió juicios ni se comprometió, llama la atención que en ningún momento mostraron apoyo a Nairo Quintana. Precisamente por eso, muchos consideran que el Arkéa Samsic dejará solo al ‘Condor’ en el proceso de defensa que empezará, ya que, a partir del 17 de agosto de 2022, él tendrá diez días para apelar la drástica decisión de la UCI.

El 18 de agosto de 2022, solo u día antes del inicio de La Vuelta España 2022, y un día después de que salió a la luz la sanción de la UCI, Nairo Quintana confirmó que no correrá la competencia. Con un corto mensaje, ‘Nairoman’ aseguró que ahora solo tiene en mente demostrar su inocencia:

No tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones y prefiero volver a casa para organizar mi defensa por la notificación que me llegó. Estaré trabajando en mi inocencia.

— Nairo Quintana