‘Teo’ estaría de pelea con Mayer porque ‘no lo consiente’ como Dudamel

Aunque el delicado estado económico del club es una de las principales razones de la crisis del ‘Azucarero’, está claro que algo pasa al interior de la plantilla y ‘Teo’ sería el protagonista. Por lo menos eso señaló la explicación de Pilar Velásquez sobre el desacuerdo entre Teófilo Gutiérrez y Mayer Candelo en el Deportivo Cali. La periodista expuso una versión que explicaría porque el camerino del equipo caleño está “reventado”.

¿Teo y Mayer Candelo tienen un conflicto?

Desde que Mayer asumió como entrenador del Cali, ‘Teo’ perdió protagonismo y apenas disputó un puñado de minutos. Aunque no es mucho lo que se ha sabido al respecto, el jugador y el entrenador no tendrían la mejor relación, de ahí que él casi no haya jugado.

El conflicto habría provocado que el camerino esté dividido. Esto, sumado a la crisis económica del club y a los malos resultados deportivos, agrava la situación del ‘Azucarero’, que no parece tener solución en el corto plazo.

La versión sobre el conflicto de ‘Teo’ y Mayer:

En la tarde del 10 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘F 360′ del canal ESPN Colombia, Pilar Velásquez, reconocida periodista, contó una interesante versión que explicaría el desacuerdo entre Mayer y ‘Teo’. Ella empezó indicando que intentó comunicarse con Teófilo para que diera su versión, lo que no ocurrió porque él la “dejó en visto”:

Le escribí a ‘Teo’ y le pedí que me diera su versión. No lo quiso hacer, me dejó en visto. Clavado el azul, está bien. — Pilar Velásquez

Pilar continuó explicando cuál sería la versión de las dos partes, la de ‘Teo’ y la de Mayer. Según ella, desde el entorno del delantero barranquillero aseguran que él está descontento porque todavía no le pagaron. Pero, desde el entorno de Mayer, aseguran todo lo contrario: a ‘Teo’ ya le pagaron y a los demás jugadores del Cali no. Eso no sería todo, porque, supuestamente, el entrenador le quitó a Teófilo algunos beneficios que tenía con Rafael Dudamel.

Estuve llamando a las dos partes. La primera (la de ‘Teo’) me dice que el tema de ‘Teo’ con Mayer es que a ‘Teo’ no le han pagado. La parte contraria a la de ‘Teo’, dice que a ‘Teo’ sí le pagaron, diferente a sus compañeros. Eso es lo que tiene reventado el camerino, al resto no le han pagado. Además, lo que me contaron es que ‘Teo’ tenía unos beneficios con Rafael Dudamel. ¿Cuáles beneficios? Poder ir a Barranquilla y viajar a visitar a su familia, el famoso: al jugador diferente lo tenemos que consentir. Llega Mayer Candelo y le dice: no, papito, usted puede ser muy Teófilo Gutiérrez... Primero se tiene que poner bien físicamente - cosa que no le gustó a ‘Teo’ porque, básicamente, le dijo gordo - y usted va a tener el mismo descanso de sus compañeros. Vamos a tener una nómina igual, si se quiere ir a descansar, se va el día que se vayan a descansar sus compañeros. A ‘Teo’ no le gustó y eso empezó la pelea con Mayer. — Pilar Velásquez

