Álvaro Angulo: de trabajar en oficios varios a jugar en Atlético Nacional

En un país con tantas carencias como Colombia, es común encontrar historias de personas que superan grandes adversidades y consiguen triunfar de diferentes ámbitos. El deporte es uno de los rubros en los que más se pueden encontrar este tipo de relatos y el de Álvaro Angulo es uno de ellos.

El actual lateral izquierdo de Atlético Nacional vive una de sus mejores etapas en el fútbol profesional y aunque tras su llegada al ‘Verdolaga’ las lesiones no lo han dejado rendir en plenitud, parece que este semestre será el de su consolidación.

Angulo viene de ser titular en los dos juegos más recientes del equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, en los que parece que el ‘Verde de la Montaña’ retomó su camino, luego de un difícil inicio de semestre.

En una entrevista con el periódico ‘El Colombiano’, Álvaro Angulo contó parte de su historia de vida y señaló que en su etapa juvenil, tras presentar pruebas y no quedar en equipos como Millonarios y La Equidad, pensó en dejar a un lado el fútbol, una de las grandes frustraciones de sus hermanos mayores.

Incluso, luego de ser rechazado en estos clubes, el nacido en Tumaco regresó a su municipio y allí acompañaba a su padre mientras se dedicaban a hacer oficios varios, hasta que le llegó la oportunidad de ir al Deportivo Pasto.

La situación llegó a ser tan compleja que entre las alternativas que tenía el defensor estaba la de enlistarse en el Ejército, hasta que le llegó la opción de probarse en el equipo nariñense.

Le dije a mi papá que me dejara ir, que era la última oportunidad que me iba a dar y si no, ya me dedicaría a otros planes. Incluso sentí que podría terminar en el Ejército.

— Álvaro Angulo