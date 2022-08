“Es un honor sentarme en el vestuario con él”, el gran elogio hacia Falcao

Lo vio en su televisor y ahora podrá jugar al lado suyo. Ese fue el caso de Sergio Camello, el último refuerzo que confirmó Rayo Vallecano para la próxima temporada en España. El atacante viene del Atlético de Madrid, en condición de préstamo, y buscará dar esa continuidad ideal a sus 21 años.

En cuanto a sus primeras declaraciones en la institución ‘Franjirroja’, no ocultó esa ilusión de compartir vestuario con Radamel Falcao García, quien no pudo estar en el juego de pretemporada ante Real Valladolid, este viernes, por aparentes problemas físicos. Jugó ante el Manchester United, pero no fue convocado para el posterior juego, que derivó en un empate sin goles.

¿Qué dijo sobre Falcao?

Camello buscará ese puesto titular, posiblemente ante un ‘Tigre’ de 36 años que anhelará ser influyente en el ataque para el cuadro madrileño. El joven lo había recordado hace algunos años, cuando brillaba en Atlético de Madrid y apenas él lo veía en su hogar.

“Del Tigre qué decirte, es un referente. Lo he visto en casa marcar goles y ahora es un honor sentarme en el vestuario con él”. — Sergio Camello, nuevo jugador del Rayo Vallecano

Así mismo, destacó el gran recibimiento hacia él por parte de toda la institución. Tanto Falcao como sus nuevos compañeros, expectantes por la temporada, lo han acogido de gran forma.

“El recibimiento ha sido como me esperaba, de gente humilde y agradable desde el primer momento. Yo lo agradezco un montón, porque al final soy un chico muy joven y me resulta difícil entrar en un vestuario, porque soy tímido, pero luego me suelto rápido”. — Sergio Camello, nuevo jugador del Rayo Vallecano

A lo largo de su carrera, Sergio Camello ha anotado 37 goles en 107 partidos jugados y es la gran apuesta del Atlético de Madrid, club que decidió cederlo al Rayo para que acumule minutos y sea una gran carta ofensiva.

Seguramente Camello y Falcao, en caso de que no haya sufrido de una lesión, jugarán en el debut liguero ante el peligroso y reforzado FC Barcelona, exactamente el próximo sábado 13 a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el Camp Nou, una plaza que conoce muy bien el samario en su carrera profesional.