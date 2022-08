El día que Rodríguez Orejuela ‘vació' a Falcioni por no dispararle a hincha del Cali

En su época de jugador, Julio César Falcioni llegó al América de Cali en el año 1981, luego de su paso por el Vélez Sarsfield, equipo con el que debutó en el fútbol profesional en 1976. Sin duda, el exguardameta vivió una de las épocas doradas de los ‘Diablos Rojos’ y fue partícipe del pentacampeonato conseguido entre 1982 y 1986.

Incluso, durante su estadía en el cuadro de la capital del Valle del Cauca, el ‘Facha’ también estuvo presente en algunos de los más tristes capítulos de esta institución, ya que entre 1985 y 1987 perdió las tres finales de la Copa Libertadores que disputó frente a Argentinos Junios, River Plate y Peñarol.

Vea acá: ¿Por qué Edgar Perea llegó en helicóptero a narrar un partido de Junior?

Para nadie es un secreto el vínculo y la influencia que tuvieron algunos narcotraficantes en clubes del Fútbol Profesional Colombiano y los ‘escarlatas’ no fueron ajenos a esto. Precisamente, en las últimas horas se ha hecho viral un video en el que Falcioni cuenta una anécdota en la que menciona a Miguel Rodríguez Orejuela, quien era fue el accionista mayoritario del equipo durante los años 80.

El recién nombrado técnico del independiente de Avellaneda confesó que en una ocasión unos hinchas del Deportivo Cali lo insultaron mientras iba en su automóvil. Él fue por un arma que tenía en su casa y regresó al lugar donde estaban los aficionados para amedrentarlos con su revolver e incluso, llegó a ponérselo en la boca a uno de ellos.

Vea también: Barristas de Cali vandalizan negocios familiares del presidente saliente

El hecho llegó a trascender en los medios y Rodríguez Orejuela lo llamó para hablar sobre esta situación. Falcioni confesó que esperaba hasta que lo ‘echaran’ del equipo, pero para su sorpresa, el narcotraficante le ordenó que si volvía a tener un incidente similar, tendría que utilizar el arma o si no, el problema lo iba a tener con él.

Iba en el auto y me putearon unos hinchas del Deportivo Cali, entonces me bajé. Había como seis o siete y me bajé, y bueno, se me vinieron todos y me subí al auto y me fui.

Fui hasta casa y agarré una 357 (arma) que tenía y volví. Estaban todavía todos juntos, cuando me vieron bajar con la 357, se abrieron todos y lo dejaron solo al muchacho.

Luego agarré el arma y se la puse en la boca. Y bueno, salió en los diarios y todo; al otro día me llama don Miguel (Rodríguez Orejuela), el dueño del equipo, entonces llegó y me dijo: ‘la próxima vez que saques un revolver y no tires, tienes quilombo conmigo’.

— Julio César Falcioni