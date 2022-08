Fernando Uribe conmueve hasta las lágrimas con mensaje sobre la muerte de su madre

Debido a la gran visibilidad de su trabajo, los futbolistas suelen ser centro de críticas cuando su rendimiento deportivo no es el mejor. Esto, en muchas ocasiones, provoca que muchos olviden que ellos, al igual que todas las personas, atraviesan situaciones personales difíciles de superar. La breve reflexión toma importancia al conocer el conmovedor mensaje de Fernando Uribe sobre la muerte de su madre.

Durante varias semanas, el delantero del Junior protagonizó varias especulaciones sobre su bajón futbolístico y ausencia en las convocatorias. Mientras tanto, él y su familia no la pasaban bien. Por eso, desde ComuTricolor y Publimetro Colombia ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Fernando. ¡Mucha fuerza goleador!

En la mañana del 3 de agosto de 2022, el Junior emitió un comunicado oficial con el que se confirmó la muerte de María Elena Hincapié, mamá de Fernando Uribe.

En las últimas horas del 3 de agosto, Fernando Uribe utilizó su cuenta de Instagram para referirse por primera vez al fallecimiento de su madre. Con un extenso y conmovedor mensaje, el experimentado delantero rindió homenaje a la vida de María Elena y demostró orgullo por el enorme legado que dejó.

Mamá...

Y es en estos momentos que llegan los recuerdos más escondidos y se transforman en una avalancha de emociones dentro de mi cabeza, no hay manera en la vida de expresar el sentimiento que genera la partida de una mamá. Hoy solo puedo decir gracias Dios, gracias porque me diste la bendición de tener una madre bondadosa, generosa, humilde de corazón, agradecida hasta más no poder, alegre, fuerte, valiente, decidida, y, por sobre todo, protectora a través de la oración.

Hoy tengo que decirte hasta pronto madre hermosa, hasta pronto en esta vida física, frágil, tan incierta, pero hasta siempre en nuestras almas, en nuestros corazones. Hasta siempre porque hoy puedo decir que mis hijas son la continuación de lo que tú me diste, lo que me enseñaste, ellas tienen un pedacito de TI a través de lo que yo he podido transmitirles y que no habría podido hacerlo si no lo hubiera aprendido de la mejor.

Gracias María Elena, gracias MAMÁ.

Vuela alto y sin nada que reprocharte, por el contrario, orgullosa de la familia que formaste y las vidas que transformaste.

— Fernando Uribe