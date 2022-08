Las critican por ‘agarrase’ en vivo hablando de fútbol, pero... Eso hacen todos

La realización del a Copa América Femenina 2022 en Colombia no solo sirvió para que los hinchas, porque de los directivos poco hay que decir, exaltaran a las jugadoras del país, también fue una gran oportunidad para las mujeres que integran el periodismo deportivo recibieran más protagonismo. Precisamente por eso, hubo una discusión entre periodistas durante programa del canal Win Sports, la cual se hizo viral y provocó varios comentarios.

La discusión de periodistas deportivas que se hizo viral:

El 1 de agosto de 2022, la cuenta de Twitter @LeagueOfi publicó un fragmento del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, emitido el 30 de agosto en la previa de la final de la Copa América Femenina 2022. Como parte del cubrimiento de la Copa, el panel de discusión estaba compuesto, en su mayoría, por mujeres. Este estaba encabezado por la reconocida periodista Andrea Guerrero y, junto a ella, estaban, Laura Bernal, Sheyla García, Daniela Caro y Nathalia Prieto.

Como es normal en los programas de debate futbolístico, el debate subió de tono mientras discutían si podía considerarse que la selección Colombia fracasaba perdiendo la final, lo que terminó ocurriendo. En un momento, los argumentos de parte y parte dejaron de escucharse, ya que varias de ellas querían hablar al mismo tiempo.

El fragmento de dos minutos del programa, que suele durar entre una y dos horas, no tardó en hacerse viral. Por supuesto, los comentarios de los seguidores del fútbol colombiano aparecieron por montones.

Fuertes críticas contra las periodistas por su discusión:

Como se esperaba, hubo más de un desadaptado que criticó a las periodistas, no por el acalorado debate que pudo tornarse incómodo, sino porque “las mujeres no saben hablar de fútbol”. ¡Qué ridiculez! A esos ‘individuos’ no les daremos visibilidad.

Sí es preciso señalar que varias críticas apuntaron a la incómoda charla, dejando de lado el género. De hecho, varias personas señalaron que el video demuestra una mala práctica periodística.

Discusiones así ocurren en todos los programas:

La pregunta que surge al ver dichas críticas, ¿qué diferencia a esta discusión de las demás discusiones tan famosas en programas de debate deportivo? En realidad, más allá de que el debate es entre mujeres, nada. La televisión deportiva en Colombia ha dejado icónicas discusiones, ‘agarrones’ y ‘espectáculos’ protagonizados por diferentes periodistas, mujeres y hombres.

Uno de los más recientes ocurrió en junio de 2021, cuando Sergio Goycochea protagonizo un breve ‘encontronazo’ con Jorge Bermúdez y algunos periodistas del programa ‘Nexo ESPN’. Tampoco hay que olvidar el día que, en plena transmisión, Alejandro Pino Calad abandonó el set del programa ‘Fox Sports Radio Colombia’ porque se ‘calentó’ terriblemente con Luis Arturo Henao. O la vez que Andrea Guerrero estalló contra Jorge Bermúdez y le recordó a su madre, coincidencialmente, en el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports.

