“Esperábamos de ‘JuanFer’ un período de adaptación largo”, presidente de River

Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Argentinos Juniors, por Fecha 9 de Copa de la Liga de Argentina 2022. (Tomado del Instagram de River Plate)

Juan Fernando Quintero volvió a River Plate en enero de este año, con la ilusión de regresar la magia en el ‘Monumental’ y las sonrisas a los hinchas.

Vea también: “Es absurdo hacer una Copa América en Colombia y que no haya liga”, Leicy Santos

A pesar de que el fichaje del colombiano generó mucha ilusión, no ha cumplido a cabalidad con lo que se esperaba. Quintero no es titular y no cambia el rumbo de los partidos al ingresar, tal como lo hacía antes de partir a China.

Al presidente de River Plate, Jorge Brito, le preguntaron por el colombiano en una entrevista en el programa ‘F12′ de ESPN.

Brito, le dio un ‘espaldarazo’ al colombiano.

Sabemos que el fútbol chino no tiene el nivel de competencia del futbol argentino. Esperábamos de ’JuanFer’ un periodo de adaptación largo. Sabemos que es un jugador que tiene una calidad única y seguimos confiando plenamente en él — Jorge Brito

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



"CONFIAMOS PLENAMENTE EN ÉL"



¿Qué opina Brito del flojo rendimiento de Juanfer Quintero desde su regreso al Millonario?



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSH0Gl pic.twitter.com/diYkeUMLVw — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 2, 2022

El colombiano estará con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2022.

Su salida se ha rumorado por el bajo nivel que viene presentando. ‘JuanFer’ ha sido vinculado con el Santos de Brasil, que hasta el momento no ha hecho ninguna oferta por el volante.

¿Qué dijo el presidente sobre Miguel Borja?

Jorge Brito también habló del arribo del delantero de la selección Colombia a petición de Marcelo Gallardo.

El presidente aseguró que hicieron un esfuerzo económico grande por Borja y espera que él pueda anotar goles y consolidarse en el equipo.

Borja quería ser dirigido por Marcelo, él quería venir a jugar a River. Nosotros hicimos un esfuerzo económico muy grande, los dueños de los derechos económicos defendieron lo suyo y por eso la negociación tardó mucho Por suerte tenemos a Miguel y esperemos que nos pueda dar muchas alegrías — Jorge Brito