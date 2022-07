“Siempre han sido superiores” Giovanni Hernández sobre la selección femenina

El hoy entrenador del Atlético F.C. del torneo Betplay hizo parte de la selección Colombia que levantó el título de Copa América el 29 de julio de 2001.

Vea también: A 21 años del primer título de Copa América, Colombia busca repetir la hazaña

Giovanni Hernández asistió a una entrevista con el programa ‘Blog deportivo’ de ‘Blu Radio’. Él inició hablando acerca de las ‘Superpoderosas’ y el impacto que han tenido en el país y en el fútbol colombiano.

Las niñas han unido al país. Cuando te hablo de unión es porque la gente está muy expectante a lo que va a ser la final. — Giovanni Hernández

El entrenador también opinó sobre el rendimiento de la selección en la Copa América.

Han jugado de maravilla, con ganas, con garra, con amor y con buen fútbol. Han sido superiores a todas las selecciones que han enfrentado. — Giovanni Hernández

Hernández analizó a Brasil, rival de Colombia en la final, y aseguró que no es un equipo invencible.

Están en la final frente a un equipo poderoso, todo el mundo da favorito a Brasil. Tuve la oportunidad de ver a Brasil y creo que Colombia le puede pelear sin ningún problema. Están motivadas y están unidas para darle la oportunidad de ser campeón al país. — Giovanni Hernández

Los periodistas aprovecharon su experiencia en la ‘Tricolor’ y le preguntaron sobre James Rodríguez y el futuro del volante en la selección.

Ojalá llegue alguien y le dé la oportunidad a James de hablar para que psicológicamente esté fuerte y haya un cambio en su vida en todos los aspectos. No soy quien para criticar si está bien o mal. Hay nombres importantes, pero son más importantes los hombres en el terreno de juego. Ojalá James pueda volver a estar en la selección. — Giovanni Hernández

Como estratega, Giovanni es consiente que en las selecciones no hay suficiente tiempo de preparación y juegan los que mejor estén. Respecto al nuevo cuerpo técnico no opinó porque no conoce su modo de trabajo.