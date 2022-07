De crack a crack: Rivaldo cree que Luis Díaz seguirá siendo figura en Liverpool

Si se habla de equipos de fútbol históricos, hay que mencionar a la Selección de Brasil del 2022, la cual ganó el Mundial de Corea-Japón con grandes figuras como Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo.

Precisamente, este último, que jugó en clubes como el Deportivo La Coruña, Barcelona y Milán, habló en una entrevista para el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y Gol Caracol.

Vea acá: ‘Chicho’ Arango ya es amigo de Chiellini y se impresiona por la humildad de Bale

Entre otros temas, el ganador del ‘Balón de Oro’ en 1999 opinó sobre el atacante colombiano Luis Díaz, para quien solo tuvo elogios, además de expresar su deseo porque el guajiro siga triunfando en el Liverpool de Inglaterra.

Luis Díaz es un jugador que tiene talento, no tengo la mejor duda que va a seguir haciendo diferencia en Liverpool. Es un jugador que me gusta mucho y lo he visto mucho.

— Rivaldo