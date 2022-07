“En Millonarios es obligación ser campeón. Ser segundos no sirve”, Vargas

Juan Pablo Vargas después de que falló el penal en Tolima vs. Millonarios (Tomado del Instagram de Juan Pablo Vargas)

Millonarios completa cinco años sin títulos de Liga en Colombia y la afición comienza a impacientarse, esto es algo que tiene claro el defensor Juan Pablo Vargas que tiene claro que quedar campeón con el conjunto bogotano es toda una obligación y que allí no sirve nada más que ser campeón.

El costarricense de 27 años concedió una entrevista a el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio en donde dejó en claro que una afición como la ‘Albiazul’ merece recibir ese regalo de parte de los jugadores. También destacó que la competencia es dura y siempre aparece el análisis interno para poder mejorar en cada nueva temporada.

En Millonarios solo sirve se campeón

“Es una obligación. Un equipo con tanta grandeza, con tanta hinchada, con tanta historia, siempre tiene que buscar y aspirar al título”.

Ser segundos no sirve, pero no es malo

“Aquí no se pide otra cosa. Un segundo lugar no sirve, a pesar de que no es malo porque hay equipos que también entrenan y se preparan y contratan para ser campeones”.

Rivales bien estructurados

“No se vaya a interpretar lo que digo, no es sonar mediocre, pero sabemos que hay equipos que tienen muy buenos jugadores y buenas planillas, cierto, entonces acá todos queremos ser campeones y todos entrenamos para ser campeones”.

Corregir ante cada adversidad

“Si se nos da, excelente, y si no ver qué estamos haciendo mal y eso es lo que hemos intentado hacer este torneo con respecto a los pasados que no lo hemos logrado. ¿Qué podemos mejorar, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer diferente?”.

Una sola meta en mente

“El objetivo y la obligación quedar campeón con Millonarios y darle título a esta hinchada que se lo merece”.