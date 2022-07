Campeona olímpica se niega a competir hasta que borren horrible mural en su honor

Yulimar Rojas, actual campeona olímpica de salto del triple en el atletismo, se tomó con humor un poco agradable mural que realizaron en su honor y ella misma manifestó que no volvería a competir hasta que no lo borraran, que agradecía el gesto, pero de verdad que no.

Muchas risas causó en las redes sociales la manera en la que la múltiple campeona mundial de la especialidad se tomó el caso y al final logró su cometido.

Yulimar Rojas se niega a saltar hasta que no borren un mural

Ante una pintura que fue realizada en una pared de un escenario deportivo en Mérida, la atleta reaccionó de manera jocosa y apuntó: “Mira vale de verdad que no saltamos más hasta que lo borren 😂🤣😔”.

Mira vale de verdad que no saltamos más hasta que lo borren 😂🤣😔 https://t.co/3p7Fg4rfM2 — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 26, 2022

Incluso, ante una respuesta a su mensaje, le pidió a la usuario que comentó que se mejorara para que la acompañara a borrar el muro.

Venga 💕 mejórate ya para ir a borrar el mural ese 😂 — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 26, 2022

La presión que inspira una deportista de su talla surtió efecto y un día después de su reclamo, ella misma anunció que se había borrado el mural. Los propios vecinos se pusieron a la tarea de borrar la imagen.

“Parece que lo logramos y seguiremos saltando 😂🤣😂🤣. Ha sido un excelente trabajo en equipo! 😂”, manifestó Rojas.

Parece que lo logramos y seguiremos saltando 😂🤣😂🤣



Ha sido un excelente trabajo en equipo! 😂 https://t.co/8uBKiwVREM — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 27, 2022

Ante el reflexivo mensaje de un usuario que le pidió pensar en el artista: “Estaba bien feo pero pobrecito el artista que lo hizo 🥺🥺🥺😢 quizás quería hacer algo abstracto no se”, ella dijo que fue buena la intención, pero no el resultado. “La verdad todos agradecemos el gesto 🙏 cierto? Pero na guará 🤣. La práctica hace al maestro! 💕💕. Mandamos por aquí mucho amor 💕”.

La verdad todos agradecemos el gesto 🙏 cierto? Pero na guará 🤣



La práctica hace al maestro! 💕💕. Mandamos por aquí mucho amor 💕 https://t.co/UplwxQa0VD pic.twitter.com/MZYgu88i4s — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 27, 2022

Tema bastante jocoso que terminó con resultado favorable para Yulimar Rojas que no se verá plasmada de una manera que no le agradó y podrá enfocarse en sus resultados deportivos.