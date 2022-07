Mayra Ramírez se comió ‘un golazo hecho’ en la semifinal de Copa América

El remate de Mayra Ramírez en Colombia vs. Argentina, por semifinal de Copa América Femenina 2022 (Archivo EFE)

Aunque ‘la Tricolor’ logró el objetivo y clasificó a la final de la competencia internacional, no todo fue bueno y quedó claro que todavía hay mucho que corregir, sobre al momento de definir. Esto quedó demostrado con el remate de Mayra Ramírez en Colombia vs. Argentina, por semifinal de Copa América Femenina 2022. Este estuvo a solo centímetros de ser uno de los mejores goles de as colombianas en lo que va del certamen.

Entrando en la recta final del primer tiempo, Ramírez aprovechó un grandioso pase al espacio y entró al área con la posibilidad de encarar a la arquera rival. Cuando muchos esperaban que rematara, Mayra enganchó, dejó en el piso a su marca y se perfiló para rematar con la zurda. Como no es su pierna dominante, ella remató algo incómoda y balón se estrelló justo en el ángulo, lo que ahogó el grito de gol de los hinchas presentes en el Estadio Alfonso López.

