Ayudante de Rueda se destapó y habló de chismosos en la Selección Colombia

Carlos Eduardo Velasco, preparador físico de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, habló de la eliminación de la ‘Tricolor’ rumbo al Mundial de Catar 2022 y dejó entrever que hubo chismes y señalamientos.

El profesional de la preparación física concedió una entrevista al espacio ‘Grueso calibre’ en donde tocó varios puntos determinantes y dijo que fueron valientes al aceptar el cargo. También habló del presente del profesor Rueda.

Poco margen

“No me gusta utilizar la palabra fracaso porque nosotros fuimos valientes al asumir el proyecto sabiendo que había muy poco margen de error, igual que la vez pasada”.

Seguir adelante

“Tenemos dos posibilidades: jugar a la ruleta rusa con un revolver y pegarnos un tiro en la sien o seguir adelante. Hay que seguir adelante porque tenemos mucha gente atrás que a pesar de lo que no pudimos desarrollar y que lo que construimos en 10 meses fue mucho”.

Proceso institucional

“Dentro de lo que estaba haciendo institucionalmente con la Federación. Que no salga a la luz pública, eso es otro cantar, pero que nosotros somos los directos responsables, hay que asumir la responsabilidad como tal y seguir adelante convencidos de lo que somos y de lo que queremos hacer”.

Chismes en la Selección

“Lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes o con cosas que no vienen a la razón de ser de lo que es esto. El fútbol no se puede seguir construyendo, y es un mensaje para el país, a través de chismes y de personas, donde hay señalamientos de por qué se hizo o por qué no se hizo”.

La falta de gol fue determinante

“Se cometieron fallas y errores, pero el factor que nos deja fuera del Mundial es no haber convertido un gol en 7 juegos y que tal vez de 100 árbitros, solo uno no pita ese gol de Yerry Mina que no convalidaron en el juego contra Ecuador”.

Reinaldo Rueda

“Tuvimos una reunión hace un tiempo y por ahora él está tomándose un tiempo sabático. El resto del grupo está tratando de salir adelante. Todo el grupo debe seguir trabajando y estando al día en la profesión para seguir creciendo”.