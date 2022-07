“No hay ofertas”, Gamero desmintió las posibles salidas de Llinás y Daniel Ruiz

Millonarios apunta a la esquiva estrella en el campeonato liguero, luego de que se esfumaran las posibilidades al quedar eliminados en los dos últimos cuadrangulares. Pese a que el objetivo no se ha cumplido, hay dos talentos en exportación para el combinado ‘Embajador’: Andrés Llinás y Daniel Ruiz.

Ambos han deslumbrado en las últimas campañas, e incluso se habla siempre de que tienen ofertas llamativas y podrían marcharse tarde o temprano del club; sin embargo, aunque podría darse el caso, todavía no es momento para ello.

A través de la última rueda de prensa, previa al cotejo ante Envigado, Gamero fue certero tras la pregunta sobre Ruiz y Llinás. El estratega afirmó que no hay ofertas, pero tampoco se opondrá.

“Lo de Llinás y Ruiz, hasta el momento no hay una oferta que uno diga ‘es que se van’, pero debo pensar una cosa: ellos son jóvenes y tienen aspiraciones. Yo algo siempre he dicho en un equipo, que si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tenerlo si no quiere estar”.

— Alberto Gamero