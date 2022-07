‘El Tino’ Asprilla cree que Linda Caicedo juega como él en sus mejores épocas

Como la está rompiendo con la selección Colombia en la Copa América Femenina 2022, varios referentes del fútbol colombiano han elogiado a la vallecaucana. El exjugador tulueño es uno de los que ha demostrado admiración por el juego de la joven delantera. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues Faustino ‘el Tino’ Asprilla cree que Linda Caicedo juega similar a él y explicó por qué en una charla con la prensa.

Vea también: “Es un fenómeno mundial”, ‘el Tino’ está flechado con el fútbol de Linda Caicedo

En la tarde del 18 de julio de 2022, ‘el Tino’ fue invitado al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En este le preguntaron si se atrevería a decir que Linda Caicedo juega como él. Sin dudarlo, el exjugador tulueño explicó por qué cuando ve a la talentosa jugadora se ve a él:

Sí, cuando yo la veo tiene como la misma personalidad. La veo a ella y me veo a mí cuando iba y encaraba, pa’l frente a la portería.

Tenía la portería en la cabeza, no tenía miedo de tirar una gambeta, de tirar cosas atrevidas. Hay futbolistas que no saben hacerlo, no pueden, no les gusta o les da miedo. Pero ella no, ella está por encima del bien y del mal. Eso es lo que me gusta.

— 'El Tino' Asprilla