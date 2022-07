‘Gio’ podría volver a Nacional porque una “canciller” está zanjando las diferencias

Aunque ‘Gio’ ya se despidió del ‘Verdolaga’ y el club empezó las competencias del segundo semestre de 2022 sin él, parece que su historia el club paisa no ha terminado. Resulta que, según una inesperada versión de la prensa, Giovanni Moreno podría regresar a Atlético Nacional gracias a la intervención de un intermediario.

Vea también: Presidente de Nacional cree que el regreso de Armani pronto será una posibilidad seria

En la tarde del 19 de julio de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, los periodistas Diego Rueda y Fernando ‘Piolín’ Calle tuvieron un corto intercambio de frases sobre la situación de ‘Gio’ Moreno. Todo empezó cuándo le preguntó a Calle si el ‘Flaco’ podría regresar a Nacional, pregunta que terminó trayendo a colación la existencia de una intermediaria entre el club y el jugador.

Según las palabras de los periodistas, ella estaría zanjando las diferencias que Moreno creó con los directivos del club al hablar del salario de Hernán Darío Herrera:

*Ver a partir de la hora 1:01:34

Teniendo en cuentas las palabras de Diego Rueda y de Fernando Calle, queda claro que una mujer está mediando con los directivos de Atlético Nacional para zanjar las diferencias con Giovanni Moreno y que él pueda volver al club. La pregunta que surge es, ¿quién podría ser la intermediaria?

Aunque todo se trata de una especulación, la intermediaría podría ser Carolina Ardila, hija de Antonio José Ardila, dueño del ‘Verdolaga’. ¿Por qué Carolina Ardila? Porque el mismo ‘Gio’ contó que, antes de la confirmación de su salida, habló con ella para pedirle disculpas por las palabras que molestaron a los directivos, en específico al dueño.

Vuelvo y lo digo y lo repito: perdón, lo siento. Nunca tuve la posibilidad de decírselos. Se lo escribí a la hija del dueño antes de que fuera oficial.

Ella me escribió que no me iba, que me quedaba. Con palabras textuales me dijo: no te vas mijito. Y yo le respondí diciéndole: te lo dije, que éramos campeones, ¿en dónde estás que no te veo?

— Giovanni Moreno