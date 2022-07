“Mi cabeza está en Millonarios, el más grande de Colombia”, Juan Pablo Vargas

Este sábado, Millonarios consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay 2022-II al vencer como visitante por 1-2 al Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

Vea acá: No hay veto: Carolina Arias no estuvo con la ‘La Tricolor’ por Covid

Sin duda, el ‘Embajador’ fue superior al ‘Verdolaga’, equipo que más allá del gol al final del encuentro no logró inquietar de gran manera al guardameta Álvaro Montero.

La zona defensiva del cuadro dirigido por Alberto Gamero se mostró sólida y eso fue gracias a buenas actuaciones como las de los centrales Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.

Precisamente, este último habló en el programa ‘Primer Toque’ de ‘Win Sports’ sobre su presente y también de lo que le espera en el Mundial de Qatar, al cual clasificó su selección luego de vencer a Nueva Zelanda en el repechaje.

El exjugador del Deportes Tolima fue claro al hablar sobre lo que piensa respecto a la cita mundialista y las posibilidades que esto le podría representar en su carrera.

No es como que yo vaya a pensar: ‘¿qué va a pasar después del Mundial?’, no. Quiero hacer un buen Mundial, tener la participación que sueño tener, que voy a trabajar por tener, pero no pienso en qué va a pasar después.

Mi mentalidad, mi cabeza está en Millonarios cien por ciento. Hoy, mañana y hasta el día en que pueda pertenecer a este club, con mucho orgullo, porque estar en el equipo más grande de Colombia a mí me llena de mucho orgullo.

— Juan Pablo Vargas