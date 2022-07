‘Gio’ Moreno vuelve a ilusionar con su posible llegada al Junior de Barranquilla

Desde que se confirmó su salida de Atlético Nacional, el ‘Tiburón’ surgió como uno de los posibles destinos de ‘Gio’. Además, él ya tocó el tema y alborotó a la hinchada rojiblanca. Ahora que hubo un nuevo mensaje de Giovanni Moreno que puso a pensar en que jugará para el Junior, los deseos de verlo jugar junto a Carlos Bacca seguro aumentarán.

En la tarde del 12 de julio e 2022, Angellot Caro, reconocido jugador de fútbol sala colombiano, fue presentado como nuevo refuerzo de Barranquilleros FS, equipo de la Liga Profesional de Fútbol Sala en Colombia. Caro utilizó su cuenta de Instagram para compartir su primera imagen con la camiseta del equipo barranquillero.

La imagen provocó varios comentarios, pues él es amigo de varios reconocidos futbolistas, entre ellos James Rodríguez. Uno de los que más llamó la atención fue el de Giovanni Moreno, quien le comentó la publicación con una corta frase. Sorpresivamente, esta señaló que él estará en Barranquilla pronto, ¿será para jugar en el Junior?

‘Gio’ Moreno tuvo una charla en Instagram con Andrés Felipe Muñoz, líder de una de las barras de Nacional. En esta habló sobre su salida del ‘Verdolaga’ y dio pistas de lo que podría pasar en su carrera. , ‘Gio’ sorprendió a todos al poner sobre la mesa la posibilidad de jugar con Junior.

Yo quería competir, lo dije, quería ir a un equipo competitivo, que tenga ganas de pelear y luchar. Todavía me siento con ganas para jugar, me siento bien. Si no me hubiera lesionado, habría sido una de las mejores finales mías, porque me sentí con un ritmo de la puta madre. Sentía que había alcanzado el nivel que quería.

Pero bueno, esto es así y tengo que mirar qué va a pasar. La verdad que todavía no sé en dónde vaya a jugar. Espero que, si voy al Junior, la gente no me crucifique. Porque saben lo que los quiero, saben lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan.

Ojalá pueda tener la posibilidad de seguir jugando. Entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles algo ni nada, sino porque siento que puedo seguir compitiendo.

— Giovanni Moreno