La historia de Igor Benevenuto, el arbitro que se declaró abiertamente gay

Con el paso de los años, los deportes han tenido apertura a las preferencias sexuales de muchos atletas. Tal es el caso del árbitro brasileño, Igor Benevenuto, quien externó abiertamente su homosexualidad.

El silbante de 41 años dio de qué hablar, luego de que en un podcast confesó que es gay, pero por temor mantuvo mucho tiempo en secreto su situación.

En el podcast “Nos Armários dos Vestiários”, el nazareno explicó que a muy temprana edad tenía clara su inclinación, por lo que utilizó el fútbol como el medio para disfrazar sus preferencias.

Desde entonces, Igor estuvo ligado al balompié, ya que jugaba en las calles, pero se dio cuenta que ser jugador profesional estaba lejos de sus posibilidades.

Por tal motivo, Benevenuto se enfocó en el arbitraje, profesión que le ayudó a estar de cerca del deporte.

Actualmente, el juez es parte de la Primera División de Brasil. Incluso, cuenta con el gafete FIFA que le da la posibilidad de dirigir un encuentro internacional.

El árbitro carioca reveló que ser gay en el fútbol es complicado, pues está mal visto por la mayoría de los jugadores.

De hecho, dijo que existen muchos atletas que siguen sin expresar sus preferencias sexuales, por el temor a ser reprimidos o castigados, pero él se cansó de tener una vida secreta.

“Los gays del fútbol somos muchos. Estamos en todas partes. Pero 99.99 por ciento están en el armario. Hay árbitros, jugadores, entrenadores, casados, con hijos, separados, con una doble vida. Hay de todo. Las personas se reconocen entre sí. Bromeo con que tenemos un wifi que está constantemente encendido y que se conecta con el otro incluso sin querer. Existimos y merecemos el derecho a hablar de ello, a vivir normalmente.

“Hasta hoy, nunca fui realmente yo. Los gays a menudo no son ellos mismos. Limitar nuestras actitudes para no defraudar las expectativas del mundo heterosexual. He pasado mi vida sacrificando lo que soy para protegerme de la violencia física y emocional de la homofobia. Y terminé en uno de los espacios más hostiles para un homosexual”.

— Igor Benevenuto, árbitro brasileño