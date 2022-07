Hernán Torres confesó que pensó en irse del Tolima por la paliza contra Flamengo

La paliza que el ‘Fla’ le pegó al ‘Pijao’ en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, provocó molestia entre la hinchada y los seguidores del fútbol colombiano. Aunque el equipo brasileño era superior en términos de presupuesto y plantilla, prácticamente nadie esperaba que los de Ibagué perdieran 8-1 en el marcador global. Precisamente por eso, Hernán Torres reveló que pensó en irse del Tolima después de la goleada contra Flamengo. Además, explicó por qué no dio el paso al costado y optó por quedarse.

Vea también: ¿Poco apoyo? El Tolima no llegó ni a 2.000 abonados para el segundo semestre

En la tarde del 12 de julio de 2022, Torres fue invitado al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En este le preguntaron si llegó a pensar en irse del Tolima después de la goleada contra Flamengo, pues el Deportivo Cali lo buscó justo en ese momento.

Sorpresivamente, el entrenador confesó que sí lo pensó. Sin embargo, señaló que no tomó la decisión porque considera que puede reponerse de una situación como estas:

Sí lo pensé, claro. Pero me parece que no es el momento para bajar los brazos o rendirse.

He sido un hombre que se ha recuperado ante las adversidades y dificultades. Llevo más de 40 años en el fútbol, he tenido muchos tropiezos, muchas dificultades y me he recuperado, he luchado y he intentado salir adelante.

N0o era el momento y no es el momento para tomar esa decisión. Sí lo pensé, pero no es el momento.

Tengo un grupo humano muy bueno, seres humanos muy importantes y buenos futbolistas. De esta tenemos que salir y vamos a salir.

— Hernán Torres