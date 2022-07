“No sé cómo lo voy a hacer, pero aspiro a lllegar al podio”, Nairo Quintana

Este domingo, el ciclista luxemburgués Bob Jungels (AG2R Citroen) se impuso en la novena etapa del Tour de Francia, la cual se disputó entre Aigle y Chatel les portes du Soleil, en un recorrido de 192,9 kilómetros.

El mejor de los pedalistas colombianos fue Nairo Quintana (Arkea - Sámsic), quien terminó en el décimo lugar de la fracción a 52 segundos de Jungels. En cuanto a la clasificación general, el boyacense también es el dueño de la casilla número 10, a dos minutos y 13 segundos de Tadej Pogacar (UAE - Team Emirates).

Sin embargo, el pedalista de 32 años no se conforma con estar en este punto y sueña con meterse en el podio de la ‘Grande Bouclé'. En declaraciones a ‘EFE’, Nairo expresó que aunque no sabe cómo lo hará, aspira a meterse entre los tres mejores de la competencia ciclística más importante del mundo.

Aspiro a llegar al podio, no sé cómo lo voy a hacer, pero es la intención inicial , hay que trabajar fuerte para lograrlo. A día de hoy es muy difícil ganar y eso hace que la gente disfrute menos. Yo ya he ganado mucho, ahora sigo trabajando como siempre, incansablemente, pero también quiero disfrutar. Hay veces que uno se olvida de disfrutar

Quintana vive su tercera etapa en el Arkéa-Samsic, equipo del cual ha sido líder, situación que lo ha hecho sentir más cómodo luego de su paso por el Movistar, escuadra en la que siempre hubo un manto de duda sobre el apoyo de sus compañeros y sobre quién era la real cabeza del grupo.

Nairo aseguró que se encuentra viviendo un buen momento de su carrera, que está contento y que se siente querido en su equipo, motivo por el cual le gustaría continuar por un periodo más prolongado en el equipo francés.

Cumplo tres años aquí, en un equipo que me quiere. Estoy contento con ellos. Hemos construido y solidificado las bases de un gran equipo, que sigue creciendo. Aún no sé lo que pasará, pero la idea es seguir. A mí me gustaría.

— Nairo Quintana