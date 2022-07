Al fin no volvió: Andrés Felipe Roa cambió de equipo en el fútbol argentino

El mediocampista colombiano, Andrés Felipe Roa, tuvo que cambiar de equipo ante la falta de oportunidades y la búsqueda de rodaje para escalar como profesional. Se confirmó que será nuevo jugador de Argentinos Juniors para la próxima campaña.

El canterano del Deportivo Cali, con quien salió campeón en 2015 en el ‘Kinder’ de Fernando Castro, se había marchado libre de Independiente. Con el ‘Rey de Copas’ inició bien, pero no tuvo suerte y en los últimos meses no tuvo la continuidad ideal, sin olvidar que no coincidieron en algunos intereses.

Aunque su entrenador lo quería en sus planes, Roa no estaba muy contento y dejó que finalizara su contrato. Parece que buscaba mejores pretensiones económicas; sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes.

Ahora se está a la espera de que supere los exámenes médicos para que se logre oficializar el fichaje de Roa, quien llegaría a Argentinos Juniors por un contrato pequeño de seis meses, de acuerdo al portal TyC Sports en dicho país.

¿Cómo le ha ido a Roa en Argentina?

Desde que partió del Cali hacia Huracán, exactamente en el 2018, disputó solo 23 partidos y anotó 4 goles con el ‘Globo’; de allí se lo llevan a Independiente de Avellaneda.

En el ‘Rojo’ ha figurado en varios tramos. En total jugó 83 partidos y anotó 8 goles, además de ejecutar 8 asistencias. Su paso duró exactamente tres años en el histórico club argentino.

Con su fichaje a Argentinos, se descarta que aún vuelva al fútbol colombiano. Se había especulado sobre su continuidad, pero el fichaje arruina los planes de algunos clubes que lo pretendían.