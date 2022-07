Gamero confesó que Millonarios no ha tenido suerte al buscar nuevos refuerzos

Millonarios protagonizó un angustioso empate a un gol frente a Deportivo Pasto, esto en el debut liguero del segundo semestre, en donde sí o sí tendrán la carga de llegar a la gran final. La decepción fue muy grande, e incluso algunos hinchas le recordaron a Gamero la frustración de las últimas campañas.

En el cotejo ante Pasto, los ‘Embajadores’ iniciaron de muy buena manera, pero ya en la segunda etapa se vieron nublados ante un valiente y propositivo rival que inquietó durante varios tramos, especialmente en el arranque del complemento.

Alberto Gamero, a través de la conferencia de prensa posterior al juego, expresó la molestia por el desempeño de su conjunto; sin embargo, no ocultó su frustración ante la posibilidad de traer refuerzos y, a su vez, que se caigan para llegar.

Aunque el club oficializó las altas de Luis Carlos Ruiz e Israel Alba (ambos debutaron contra Pasto), Gamero admitió que la suerte está echada para incorporar más jugadores, puesto que algo ocurre siempre y no se terminan concretando los pases.

“Lo de las contrataciones no se ha podido. No es que Gamero no pida y no es que los directivos no quieran traer, es que no se ha podido.

A lo mejor los otros equipos no quieren armar a Millonarios, es normal”

— Alberto Gamero