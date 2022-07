Presidente de River rechaza broma de la ministra de Argentina sobre Borja

Debido a que la llegada del cordobés al ‘Millonario’ se truncó por problemas económicos en territorio argentino, una integrante del Gobierno de Argentina habló al respecto y sus palabras, que apuntaron a Boca Juniors, dieron mucho de qué hablar. Como se esperaba, al presidente de River Plate no le gustó la broma de la ministra de Economía de Argentina sobre Miguel Borja y lo expresó con mucha seriedad en un programa de televisión.

La broma de la ministra de Economía sobre Miguel Borja:

Recientemente, Silvina Batakis asumió como ministra de Economía de Argentina. Tras su nombramiento, Batakis estuvo en el canal C5N el 4 de julio d 2022. Al final de la misma, a Batakis, hincha de Boca Juniors, le preguntaron si dará a River los dólares necesarios para concretar el fichaje de Borja. A modo de broma, la ministra dijo que no, ya que todo se lo dará al ‘Xeneize’.

No, por su puesto que no. Eso seguro que no. Todo para Boca. — Silvina Batakis

Arrancó con todo la nueva ministra en el tema Miguel Ángel Borja - River Plate 😅 pic.twitter.com/3NIIwXuncd — George Michael (@GMDLHM) July 5, 2022

La respuesta del presidente de River a la ministra de Economía:

En la tarde del 8 de julio de 2022, Jorge Brito, presidente de River Plate, dio una entrevista al canal argentino TyC Sports. En esta le preguntaron por el chiste de la ministra de Economía, el cual no cayó bien entre los seguidores del ‘Millonario’.

Brito, con un gesto demasiado serio, no entró en detalles y señaló que ya habló del tema con ella. Además, dejó claro que no le gustaron ‘ni cinco’ las palabras de Batakis, pues el momento del país gaucho no está para eso.

Me lo guardo, la vi al día siguiente y el tema ya lo pude aclarar con ella... La pregunta de lo de River no de pende de la ministra, es un tema del Banco Central y no del Ministerio de Economía. Tal vez el chiste no era para el momento de la Argentina. — Jorge Brito

