Terrible ‘vaciada’ de Valenciano a ‘Gio’ por sus palabras sobre el ‘Arriero’ Herrera

Ahora que la continuidad de ‘Gio’ en el ‘Verdolaga’ está en duda, ya que los directivos del club no vieron con buenos ojos unas declaraciones sobre el actual entrenador, algunos referentes del fútbol colombiano analizaron la situación. Esto permitió conocer la fuerte crítica de Iván René Valenciano a Giovanni Moreno por sus palabras sobre el salario de Hernán Darío Herrera en Atlético Nacional. El exjugador no se guardó nada y dejó muy claro que, teniendo en cuenta los hechos, respalda a la directiva del equipo paisa.

Las polémicas palabras de ‘Gio’ Moreno sobre el ‘Arriero’ Herrera:

Una vez Nacional se consagró campeón de la Liga BetPlay 1-2022, ‘Gio’ Moreno aseguró en plena rueda de prensa que el ‘Arriero’ Herrera es el entrenador que menos gana en el fútbol colombiano. Sus palabras, que en principio no llamaron mucho la atención, pretendieron respaldar la continuidad del DT antioqueño.

Es el entrenador campeón y es el que menos gana del fútbol profesional, de todos, estoy seguro. Nosotros sabemos eso. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso, porque ¿cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas? Y él, que estuvo ahí, que la sufrió y la vivió desde abajo, no gana tanto” — Giovanni Moreno

¿‘Gio’ saldría de Nacional por esas palabras?

Aunque todavía no hay un comunicado oficial que lo confirme, todo parece indicar que, sin importar su trascendencia/ en la plantilla que salió campeona, ‘Gio’ no continuará en Nacional. ¿Por qué? Porque sus palabras sobre el salario de Hernán Darío Herrera no cayeron bien en la directiva del club paisa.

Según diferentes versiones de la prensa, al talentoso atacante ya le comunicaron que no continuará en el ‘Verdolaga’ y por eso su futuro es una incógnita. La decisión no tardó en sacarle la piedra a los hinchas. Y no solo eso, ya que esta habría desembocado en una ruptura de la relación entre jugadores y los directivos.

Iván René Valenciano criticó a Giovanni Moreno:

En la tarde del 6 de julio de 2022, durante la transmisión del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, Iván René Valenciano analizó la situación protagonizada por ‘Gio’. Sin pelos en la lengua, el ‘Bombardero’ señaló que la salida del atacante paisa sería justificada porque él no tenía derecho a decir lo que dijo.

Ponga al mejor jugador que usted quiera, el que a usted le dé la gana, ninguno tiene el derecho a decir que el entrenador gana menos, que el que ha pasado por acá gana más y se han llevado fortunas. Puede ser ‘Gio’ Moreno, que jugó en China, en donde le dé su gana, y tiene toda la plata del mundo. Nada le da el derecho a decir lo que dijo. Lo primero que tiene que hacer es dedicarse a jugar fútbol. A él no le interesa si el ‘Arriero’ se gana un peso, dos, tres o cuatro. Eso es como que a mí no me interesa cuánto se gana ‘Edu’, ni Julián, ni ‘Papurri’... No me interesa. Haga su trabajo, que es lo más importante. Me parece a mí que es una falta de respeto con los directivos. Después dijo que ahora nos tienen que renovar. ¿Ahora? Lo único que uno tiene que hacer en la vida es morirse. — Iván René Valenciano

