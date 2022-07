Willington Ortiz baja el pulgar a Lorenzo porque quería a Torres en ‘LA TRICOLOR’

Desde que se confirmó que tomará las riendas de ‘la Tricolor’ a partir de julio de 2022, algunos referentes del fútbol colombiano analizaron al técnico argentino. Precisamente por eso se supo que Willington Ortiz quería que Hernán Torres fuera el entrenador de la selección Colombia. El exjugador explicó por qué el actual DT del Tolima tiene lo necesario para asumir el cargo.

El 3 de julio de 2022, Win Sports publicó una corta entrevista hecha a Willington Ortiz. En esta le preguntaron si ve con buenos ojos la llegada de Lorenzo a ‘la Tricolor’. Sin pelos en la lengua, el exjugador aseguró que no, pues espera que Hernán Torres fuer el elegido por la Federación Colombiana de Fútbol:

A mi no me gustó la escogencia de Néstor Lorenzo. Me gustaba Hernán Torres, un colombiano que fuera técnico de la selección Colombia. ¿Por qué? En las Eliminatorias que vienen compiten 10 selecciones y hay 8 cupos. Yo no creo que Colombia no clasifique con 8 que lleguen, por eso Torres tenía todas las condiciones porque ha sido campeón con Tolima, Millonarios, América y también le fue bien con Medellín. Además, fue campeón en Perú y tiene todas las condiciones y le está yendo muy bien con Tolima.

— Willington Ortiz