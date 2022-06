Jarlan Barrera está tragado de Nacional y, por ahora, no piensa en irse

Aunque fue la figura en la final de la Liga BetPlay 1-2022, la continuidad del volante samario en el ‘Verdolaga’ no está asegurada y ya lo relacionan con diferentes ligas alrededor del mundo. A pesar de esto, la pareja de Jarlan Barrera habló sobre el futuro del jugador en Atlético Nacional y todo apunta a que él quiere quedarse.

Si bien no hay una versión que lo confirme, según información de la prensa, Jarlan podría salir de Nacional a mediados de 2022. El fútbol de Arabia Saudita, México y Brasil serían los posibles destinos de Barrera, quien tiene contrato vigente con el ‘Verdolaga’.

Por ahora no está claro cuáles son los equipos que quieren al samario. Lo único cierto es que, tras anotar el gol del título en la Liga BetPlay 1-2022, la hinchada está de amores con él y no vería con malos ojos que continúe en la plantilla.

En la tarde del 28 de junio de 2022, Melissa Cuadrado, pareja de Jarlan, dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron si le gustaría que Barrera fuera al fútbol de México o al de Arabia Saudita, destinos con los que lo han vinculado. Ella empezó por señalar que nunca ha hablado con el jugador sobre los equipos que podrían ficharlo. Pero lo mas interesante llegó cuando aseguró que él está absolutamente enamorado de Nacional.

No sé decirte si nos vamos para uno de los dos. Él en este momento no me ha dado comentarios sobre si nos vamos para tal parte o qué piensa de esta opción. Él está pensando mucho en Nacional. Él piensa demasiado en ese equipo y de una manera muy grande. Él le tiene un amor al equipo, a la camiseta y lo siente mucho.

No he tenido esa conversación de que salió esto y que vamos para allá o para allá. Pero uno se mete a rede sociales y ve lugares que uno ni siquiera sabia, que Brasil, que Arabia. Y yo le digo - amor, ¿cómo así? Él me dice - amor, cosas que la gente de dice -.

— Melissa Cuadrado