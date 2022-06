Confirman que Falcao jugará sí o sí en el Rayo Vallecano la próxima temporada

Para la siguiente temporada, mucho se especulaba del futuro de Radamel Falcao García. Aunque había renovado por un año más en el Rayo Vallecano, su representante lo ofrecía a otros clubes fuera de Europa: uno de ellos, el Toluca.

Sin embargo, ya los rumores se disiparon ante lo dicho por David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, en un diálogo con el medio español Onda Cero.

Falcao se queda sí o sí

Según Cobeño, el ‘Tigre’ cumplirá su contrato con el Rayo Vallecano y se quedará en el club una temporada más.

“Él va a jugar la próxima temporada acá sí o sí. Quiere quedarse aquí y así va a ser”, señaló el director deportivo del club ‘Franjirrojo’, expectante de lo que pueda ser la siguiente campaña del equipo.

Palabras claras y contundentes ante el futuro del samario, quien tuvo una temporada de altibajos por recurrentes lesiones.

¿Descartada la ida de Cavani?

Luego de salir del Manchester United, se contempló la posibilidad de que el uruguayo Edison Cavani reforzara al club, a lo que Cobeño descartó dicha posibilidad.

Pese a lo anterior, no se cerró ante la posibilidad de un fichaje bomba. “Con el paso de los días se dan circunstancias que quizás no te planteabas. No cerramos las puertas a una sorpresa en el final del mercado”, señaló.

Los números de Falcao

A lo largo de la pasada campaña, el ‘Tigre’ se reportó con 6 goles en 25 partidos jugados a lo largo de su paso por Rayo Vallecano.

El atacante esperará sumar más goles y aumentar su protagonismo en el club madrileño, que buscará apostarle a una competición internacional.