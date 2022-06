“De Nacional me preocupa todo: su defensa, su ataque…”, Hernán Torres

Hernán Torres, técnico de Deportes Tolima, es cauteloso de cara a la final y además de valorar el trabajo de su grupo, resaltó al rival de turno, Atlético Nacional.

El técnico ibaguereño estuvo en la rueda de prensa previa al juego de ida de la gran final del campeonato colombiano y allí habló de las bondades de ambos conjuntos.

Cuento aparte

“Este es otro partido, es otra historia nueva. Tanto ellos como nosotros queremos ganar la final. Es un partido nuevo y queremos construirla a favor nuestro, no se puede aflojar”.

Trabajo en equipo

“El éxito de lo que ha conseguido Tolima es el trabajo en equipo. Es un grupo humano comprometido y no es un camino fácil en el fútbol. Tolima lo está logrando con el sacrificio de los jugadores, del cuerpo técnico y la parte administrativa”.

Respeto por el rival

“Nacional está en la final porque ha hecho bien las cosas y ha estado bien, ha hecho puntos importantes con el profesor Herrera. Me preocupa todo, su parte defensiva, la ofensiva, es un grupo homogéneo y fuerte, me preocupa Pabón, Duque y Moreno, tienen a toda su gente dispuesta. Todos sabemos de la capacidad de cada jugador Nacional, su técnico que ha sido un trabajador incansable y no va a ser fácil”.

“Ha ganado equilibrio y por característica e ideología ha tenido eso de ser ofensivo, pero el profesor Herrera le ha aplicado ese tema del orden sin balón, de estar bien parados y ser más equilibrados”.

El apoyo del hincha

“Es una fiesta la que se va a vivir mañana. Este estadio está acostumbrado a esas vivencias y la hinchada va a colmar el estadio, como es normal, así como nuestra gente nos va a apoyar el domingo en Ibagué. Aquí cada uno puja por ganar, esperemos que la gente se comporte bien y que vayan a disfrutar del fútbol”.