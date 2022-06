“Es un aparecido”, Julio Comesaña le dijo de todo al presidente del Medellín

Desde que el experimentado entrenador colombo-uruguayo fue retirado de su cargo en el ‘Poderoso’, surgió incertidumbre por saber las razones. Unos días después del anuncio, el DT habló el respecto y lo hizo sin pelos en la lengua. Resulta que Julio Comesaña dijo que el presidente del Medellín es un aparecido en el fútbol colombiano y, como si fuera poco, expuso algunas falencias del club.

Aunque la salida Comesaña no causó demasiado revuelo al principio, las declaraciones de los actores implicados le metieron mucho picante al tema. Daniel Mauricio Ossa, presidente del Medellín, aseguró recientemente que el DT salió por común acuerdo.

Tras esto, Comesaña acudió a los medios, en este caso al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, y ‘sacó los trapitos al sol’. Él empezó por asegurar que no decidió salir del club, sino que lo sacaron, y continuó dirigiendo su discurso hacia Ossa:

Ayer vi unas declaraciones del señor Daniel Mauricio Ossa, presidente del club, que me molestan porque no quiere que se falte a la verdad, sino que se digan las cosas claras, como son. Yo soy un hombre con muchos años, mucha experiencia, y él es un muchachito joven. Seguramente, Raúl, su tío, lo puso al frente del club por algunos intereses. Seguramente, desde el punto de vista administrativo, es un gran profesional, yo no sé de todo eso y no me meto en lo que no sé. — Julio Comesaña

El equipo no estaba preparado para la Copa Sudamericana:

Comesaña también se refirió a la Copa Sudamericana 2022. En principio señaló que él nunca subestimó la competencia, como piensa Ossa. Para él, quienes subestimaron la competencia fueron los directivos del club:

Cuando dicen que yo subestimé la Copa Sudamericana, es mentira. Quizá ellos la subestimaron, el club la subestimó. Porque nosotros no nos preparamos para jugar la Copa Sudamericana. Cuando yo llegué al club, el gran propósito y objetivo de la institución era clasificar a los ocho finalistas de la Liga BetPlay .

El Medellín no tiene poder político:

Julio aprovechó para demostrar su molestia porque, debido a espectáculos realizados en la ciudad de Medellín, el ‘Poderoso’ no ha podido jugar en el Atanasio Girardot algunos partidos importantes. Para esto apuntó a la ausencia de poder político del club.

El club tiene que cambiar en muchas cosas y tiene que lograr poder político y deportivo. No puede ser que todas las cosas le pasen al Medellín. Nosotros tuvimos que irnos a jugar a Pereira un partido crucial que lo teníamos que haber jugado en nuestra casa con hinchas. Y nos fuimos allá a Pereira, por allá a un hotel escondido, que no era lo ideal para nosotros, y el Inter nos ganó. En este torneo que viene, para que se preparen, cinco partidos no se pueden jugar en el Atanasio porque hay espectáculos. ¿Siempre lo mismo? Después pasó lo de Jaguares y nos quitaron tres puntos. Entonces el club tiene que tener poder económico, poder de convocatoria y poder político. — Julio Comesaña

El presidente se reúne con los hinchas:

Unas de las declaraciones más llamativas de Comesaña apuntó a que Daniel Ossa, el presidente del Medellín, se reúne con hinchas para tomar decisiones importantes.

La falta de empatía (con la hinchada) la genera el presidente. Porque se reúne con determinado grupo de hinchas y acceden a una cantidad de cosas. Las instituciones tienen que tener autoridad institucional y el carácter suficiente. El señor Daniel Mauricio Ossa jamás se sentó conmigo a decirme - Julio, subestimaste la Sudamericana y estás alejando a los hinchas de la cancha -. Mentira, todo es mentira. Que las divisiones menores. ¿Cuáles divisiones menores? ¿Creen que me va a engañar a mí con lo de las divisiones menores? Yo conozco las divisiones menores. Los jugadores vienen a practicar con nosotros mucha veces. Tenemos que entrenar en una cancha que vive inundada de 50x50. Intentan jugar el plantel profesional, más cuatro arqueros y los muchachos de las menores que vienen a ayudarnos. No me hagan hablar, porque me iba a ir callado. — Julio Comesaña

¿Que Comesaña está viejo?

El entrenador colombo-uruguayo no se fue sin dejar claro que su edad no fue un obstáculo mientras dirIgió al plantel del DIM.

El señor Ossa tiene 34 años y yo tengo 74. Me paro al lado de él y que nos miren a ver quién está más viejo. Él nunca, jamás, habla conmigo. Yo he hablado mucho con Raúl (Giraldo, el dueño del Medellín). Las veces que hablé con él, perfecto, es el presidente del club. Yo le he evitado muchos problemas con los jugadores. Porque él está dando a entender que, por la edad mía, tengo problemas con los jugadores. Nada, yo respeto a los jugadores y les exijo lo mismo que me exijo a mí mismo. — Julio Comesaña

El presidente es un aparecido:

Para concluir, Julio Comesaña fue contundente y defendió la campaña que hizo con el Medellín en el primer semestre de 2022. Además, aseguró que Daniel Ossa es un aparecido.

¿Habrá alguien tan ignorante futbolísticamente para decir que la campaña del Medellín amerita que saquen al cuerpo técnico? Tendrían que sentirse orgullosos de lo que hizo el equipo, los jugadores. Ojalá no se tiré por la borda todo lo que se hizo. Pero el señor Mauricio me tiene que respetar porque es un aparecido en el fútbol. Él no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada. Lo que tiene que hacer es armar una infraestructura de un club importante y no de un equipo de barrio. — Julio Comesaña

