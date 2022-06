“Dios salve a la patria”, Carlos A. Vélez analizó la elección de Gustavo Petro

Carlos Antonio Vélez se refirió a la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y encomendó el país a Dios, al, según él, Dios querido y no el invocado políticamente.

A través de su sección “Palabras Mayores” del programa Planeta Fútbol de Antena Dos, el analista pasó del plano del fútbol al político para referirse al triunfo del político del Pacto Histórico del que ha sido un reconocido detractor.

Triunfo numérico

“Lograron más votos y eso es lo que la ley estipula, contempla para ganar. Y hay que respetarlo. Los términos mayoría, arrasar, el pueblo, la sociedad y demás sobra. Es retórica populista”.

Vea acá: Egan Bernal espera estar equivocado respecto a Petro y dice que sin rencores

País dividido

“Hay que contar bien. Hay un sector del país que quiere y cree. Hay otro casi igual y el casi fue el que permitió al otro ganar. Y hay más, hay que sumarlos, que al votar en blanco tampoco creen y quieren”.

Respetar el triunfo

“Es lo que hay: polarización, división, alarmas encendidas y futuro en signo de interrogación, pero hay que respetar las decisiones populares y de pronto, si hubiera sido el contrario, a lo mejor ese respeto no se tuviera hoy. Hay respeto”.

Decisiones

“Cada uno decide su futuro como quiera. A veces arrastran a los demás, a los que no lograron en cantidad rebasar los umbrales. Por ahora, esperar. Cuánto de lo dicho y prometido se cumple y ¿Cuánto era cazabobos y engaño?”.

Esperar lo mejor

“Vamos a ver en unos meses quiénes y cuántos se cambian de bando y opinión. Ojalá, el país no vaya por el despeñadero y si hay que cambiar de opinión, pues se cambiará”.

Vea también: Para Iván Mejía es absurdo que salga antes el uribismo que los directivos de la FCF

Al borde del abismo

“Los hechos son los que marcan la historia, es lo que sigue en este guion, escrito al borde del abismo. Quienes se fueron de puente o no votaron, después no se quejen. No tienen derecho a nada, ni a estar en un bando, ni en el otro”.

En manos de Dios

“Dios salve a la patria, pero el Dios respetado, el Dios querido, el Dios conocido y no el Dios que políticamente invocan algunas veces”.