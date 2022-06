Luis Fernando Suárez exaltó todo lo que Gamero hace “con las uñas” en Millonarios

Desde que la Federación Colombiana de Fútbol eligió a Néstor Lorenzo como el nuevo entrenador de ‘la Tricolor’, diferentes sectores de la prensa deportiva revivieron el debate del menosprecio de los directivos del FPC hacia los técnicos colombianos. Precisamente por eso, hubo unos elogios de Luis Fernando Suárez a Alberto Gamero por su trabajo en Millonarios. El antioqueño exaltó lo que ha hecho su colega y lo puso como ejemplo para dejar claro que los técnicos del país son muy buenos.

En la tarde del 16 de junio de 2022, Suarez dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron si considera que en Colombia maltratan a los entrenadores colombianos, tema que surgió porque la FCF optó por darle ‘la Tricolor’ a Néstor Lorenzo, DT argentino con muy poca experiencia.

Ante esta pregunta, Suárez reconoció que en el país no consideran que los técnicos colombianos sean buenos. Pero lo más interesante fue que puso de ejemplo a Alberto Gamero, quien, según él, ha hecho mucho en Millonarios con muy poco:

No le dan la posibilidad de que sea bueno, no creen que es bueno. Alberto Gamero es demasiado bueno como entrenador. Lo que han hecho estos últimos en Millonarios, con las uñas, es espectacular. Creo que hay que valorarlo.

Para concluir, Luis Fernando enlistó algunos de los entrenadores colombianos que, al igual que Gamero, hacen mucho por el fútbol colombiano.

A propósito de la ignorada que le pegaron a los técnicos colombianos en la selección Colombia, Luis Fernando Suarez reveló que en el año 2000 le ofrecieron ser el entrenador de ‘la Tricolor’. En una charla con la prensa colombiana, el actual DT de Costa Rica, quien estará en el Mundial de Qatar 2022, explicó por qué rechazó el ofrecimiento de la FCF:

Hubo una situación en la que a mí me ofrecieron la selección, fue en el año 2000. Pero yo creía, y me parece que tenía razón, que estaba muy crudo como para tomar una selección de mayores. Entonces no la acepté.

Después, no se han alineado los astros. Y Colombia tuvo un técnico grandísimo como José Pékerman, que hizo las cosas muy bien iniciando esta década. Y yo he estado por un lado y por el otro. Básicamente es por eso.

Yo no sé si llamarlo guayabo, porque uno siempre querrá dirigir a su país. Lo que hago yo, conscientemente, es que, cada vez que estoy por fuera, dirigiendo clubes y más si estoy dirigiendo selecciones, representó a mi país lo mejor posible.

— Luis Fernando Suárez