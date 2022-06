“Tendrán que castigar todo”, a Londoño no le cuadró la sanción a Gio Moreno

César Augusto Londoño se unió al club de los inconformes con la sanción interpuesta a Giovanni Moreno.

El jugador de Atlético Nacional recibió una suspensión de dos fechas y una sanción económica por hacer un gesto en contra de la tribuna de Millonarios que estaba sancionada para ese partido, pero a la que le aplazaron el castigo por orden presidencial de la Dimayor.

Esa exoneración provocó incluso que todos el Comité Disciplinario del Campeonato y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor renunciaran en pleno por el desconocimiento de su fallo. Ante esto, Fernando Jaramillo, presidente del ente que rige el campeonato colombiano, nombró a dedo un nuevo Comité que en su primera resolución castigó al jugador a horas de disputar el duelo ante Junior en el que Nacional se juega su paso a la final del campeonato.

César Augusto Londoño dice que sanción a Giovanni Moreno es exagerada

A través de su cuenta de Twitter, el periodista de Caracol Radio, manifestó que fue un gesto menor, sin que estuviera jugando y que después de esto se tendrá que sancionar cualquier cosa.

“Las 2 fechas de sanción a Giovanni Moreno me parecen que no corresponden al numeral 1, artículo 65 del CDU. Exageraron, no estaba en cancha y es un gesto menor, castigado de oficio. Pusieron la sensibilidad tan alta, que tendrán que castigar cualquier cosa. @nacionaloficial”, sentenció Londoño en la red social.

¿Qué dice el artículo 65 del Código Disciplinario Único?

Artículo 65. Provocación al público.

“1. Toda persona que provoque al público durante un partido será sancionado con una suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y una multa de dos (2) a ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

Sobre el mismo tema hubo una queja formal de parte de Junior en el que alegó provocación al público de parte de los arqueros de Millonarios, Álvaro Montero y Juan Moreno, pero la misma fue desestimada por el Comité Disciplinario.