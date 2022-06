Fuerte ‘vainazo’ de Iván Mejía a quienes votarán por Rodolfo porque rechazan a Petro

Ahora que la segunda vuelta de las elecciones están muy cerca, diferentes figuras del deporte nacional y la presa deportiva han demostrado su apoyo o desprecio hacia los candidatos. Justo eso ocurrió en esta ocasión, ya que hubo una indirecta de Iván Mejía a quienes votarán por Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022. Esta estuvo dirigida a quienes apoyan a Hernández porque no quieren a Gustavo Petro.

Iván Mejía no apoya a Rodolfo Hernández:

Aunque no se ha mostrado abiertamente como alguien que apoya a Gustavo Petro, ‘Don Iván’ sí utilizó sus redes sociales para dejar claro que no le gusta ni cinco Rodolfo Hernández. El 9 de mayo de 2022, señaló su molestia porque Hernández tomó al decisión de no asistir a debates en su cuenta de Twitter. A partir de ahí, no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar críticas e indirectas al candidato de la ‘Liga de Gobernantes’ y sus seguidores.

La indirecta de Mejía a quienes votarán por el ‘Ingeniero’:

En la mañana del 15 de junio de 2022, Iván Mejía utilizó su cuenta de Twitter para compartir una llamativa imagen. Esta incluyó una metáfora para señalar que quienes votarán por Rodolfo Hernández porque no quieren votar por Gustavo Petro están cometiendo un error. Según él, ‘el remedio (Hernández) puede ser peor que la enfermedad (Petro)’.

La hormiga, por odiar a la cucaracha votó por el insecticida... Acabaron todos muertos, incluso el grillo que votó en blanco

