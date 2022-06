“Simplemente no pudimos”, Julio Comesaña no quiere pensar en milagros

Julio Avelino Comesaña, técnico de Independiente Medellín, sentenció que a él no le gusta estar pensando en milagros en el fútbol.

Con una remota posibilidad de clasificar a la gran final, dependiendo de ganar de visitante y de que Tolima pierda como local, el técnico uruguayo prefirió solo concentrarse en cerrar de manera decente y no hacerse falsas ilusiones.

En la rueda de prensa posterior a la derrota 0-1 contra Deportes Tolima por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales, el timonel fue enfático en decir que ve complicado que se le den las cosas para ser finalistas.

Comesaña no piensa en milagros

“Simplemente no pudimos. Llegamos hasta aquí. Más allá de que todavía tenemos alguna posibilidad, a mí no me gusta en el fútbol andar pensando en milagros”.

Luchar simplemente

“Acepto que pueden ocurrir y vamos a ir como hemos ido siempre, con la intención de ganar y luchar hasta el final”.

Ser realistas

“No tengo sueños de ese tipo de estar esperanzado. Si se da, magnifico. Solo me interesa que el equipo esté bien y juegue bien. Nada más”.

Enfocado en lo suyo

“Ya si ganamos y el rival (Tolima) gana, pierde o empata, yo no entro en esas películas hace rato”.

En la última jornada de los cuadrangulares Medellín vistita a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que Tolima será local ante Envigado.