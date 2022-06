“Hago lo que sea para ganar”, Mina entró al debate de la simulación en el FPC

La gran polémica en el fútbol colombiano fue la considerable pérdida de tiempo en el partido entre Millonarios y Junior, válido por la fecha 4 de los cuadrangulares finales en el balompié nacional. Muchos reclamos se hicieron notar, por lo que un referente de la Selección Colombia se pronunció ante el tema.

Yerry Mina hizo presencia en un evento comercial organizado por Fiat y Jeep. Allí dialogó con la prensa ante múltiples situaciones en su trayectoria, así como en la actualidad misma del fútbol colombiano junto con Juan Guillermo Cuadrado.

El zaguero del Everton habló directamente con Publimetro acerca de la quema de tiempo, ubicando como ejemplo al mismo partido entre ‘Embajadores’ y ‘Tiburones’, que terminó con un amargo 0-0 en El Campín.

A través de su respuesta, el exdefensor de Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe afirmó que “él hace cualquier cosa para ganar los partidos y obtener los puntos”, aunque puso en consideración el desempeño del árbitro.

Creo que también está en la decisión de los árbitros. En Inglaterra no te pitan cualquier cosa, entonces los jugadores nos acostumbrarnos a no tirarnos.

Es importante también lo que dice el ‘Panita’ (Cuadrado): cuando voy ganando, hago cualquier cosa para ganar el partido porque necesito los 3 puntos. Ya está en el equipo, en el árbitro y muchas situaciones que pasan, en que si me pitan voy a hacer más tiempo para ganar el partido. Si no me pitan, no me tiro más.

— Yerry Mina